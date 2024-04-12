Война — день 779: россияне продолжают воздушный террор Украины, на фронте тяжелые бои

Оперативно о главном за сутки

Украина продолжает сопротивляться широкомасштабному российскому вторжению 779 дней. Российские террористы продолжают свой воздушный террор Украины на фоне нехватки боеприпасов для украинского ПВО и полного бездействия западных партнеров. Однако Украина дает отпор на фронте и наносит россиянам большие потери.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 12 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Российско-иранские ударные беспилотники фиксируются в Херсонской области. Летят в направлении Николаевской области.

С ситуацией в Украине за 9 апреля можно ознакомиться в материале: Война — день 776: оккупанты продвигаются возле Авдеевки и пытаются устроить блэкаут в Украине

Информацию за 10 апреля смотрите по ссылке: Война — день 777: россияне давят в двух местах на фронте и медленно продвигаются

О том, что происходило 11 апреля, читайте в материале: Война — день 778: враг устроил массированную атаку по Украине, акцент — на две области