"Далі будуть неконтрольовані процеси": Подоляк розповів, коли закінчиться війна в Україні і що для цього потрібно

Подоляк пояснив, які саме види озброєння допоможуть змінити ситуацію

Війна з Росією наблизиться до завершення, коли Україна отримає всю необхідну кількість зброї. Оскільки завдати тактичної поразки ворогові по лінії фронту все ж таки можливо з урахуванням типу війни і з урахуванням креативності генштабів Росії та України.

Про це розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Подробиці він озвучив в ексклюзивному інтерв’ю 24 каналу.

"Війна в Україні наблизиться до завершення, коли ми матимемо: паритет 1:3 снарядів; закрите небо; тактичну авіацію – 60+ літаків F-16; далекобійні ракети у кількості 250 – 500 штук на місяць, дрони у сумірній кількості до російських. Для цього потрібне фінансування", — пояснив він.

Подоляк вважає, що як тільки вся вищезгадана зброя завдасть суттєвих тактичних поразок на тому чи іншому напрямку, чого, на жаль, не було зроблено у 2023 році, почнуться незворотні процеси по лінії фронту.

"Бо ще раз підкреслю, Росія також дефіцитна країна. Вона концентрує велику кількість ресурсів, але це залишкові ресурси. Компенсувати, наприклад, регулярну армію в тій кількості, яка вже знищена, вони не зможуть", — зазначив радник ОП.

Тому, за його словами, щойно Україна матиме зовсім іншу паритетність по лінії фронту і зможе завдати тактичної поразки, у цій війні дуже швидко розвиватимуться незворотні процеси.

"Ми побачимо обвальні події в Росії — це очевидно. Після теракту в "Крокусі", після вбивства Навального, після походу вагнерівців на Москву, можна говорити про те, що в Росії немає силової вертикалі. Вона дуже швидко завалиться, як тільки вони зазнають поразки за рівнем фронту. Далі будуть неконтрольовані процеси – багато людей зі зброєю, вбивства, масштабні бунти у різних регіонах.", — каже Подоляк.

Він ще раз наголосив на тому, що фіналізувати цю війну можна лише шляхом суттєвого нарощування військової допомоги Україні.

"Зараз Україна не має зброї, але вона стоїть. Є один до десяти снарядів, але можна піти іншим шляхом – один до трьох снарядів, і тоді ви бачитимете зовсім іншу картинку на лінії фронту. А якщо ви приберете, наприклад, ті ж КАБи, якими Росія буквально засипала Авдіївку, то взагалі все матиме інший вигляд.", – пояснив радник ОП.

Нагадаємо, президент США Джо Байден сказав, що війна в Україні наблизиться до завершення, коли у Конгресі винесуть на голосування законопроект про допомогу. При цьому питання, коли нам її виділять і як саме залишається відкритим.

Раніше "Телеграф" писав, що прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь наполягає на активній підтримці України. Він заявив, що не можна дозволити російському терористичному режиму виграти цю війну. Оскільки країни ЄС стануть жертвами диктатора Володимира Путіна.