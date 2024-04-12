"Дальше будут неконтролируемые процессы": Подоляк рассказал, когда закончится война в Украине и что для этого нужно

Подоляк, объяснив, какие именно виды вооружения помогут изменить ситуацию

Война с Россией приблизится к завершению тогда, когда Украина получит все необходимое количество оружия. Поскольку нанести тактическое поражение врагу по линии фронта все же возможно с учетом типа войны и с учетом креативности генштабов России и Украины.

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Подробности он озвучил в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

"Война в Украине приблизится к завершению, когда у нас будет: паритет 1:3 снарядов; закрытое небо; тактическая авиация – 60+ самолетов F-16; дальнобойные ракеты в количестве 250 – 500 штук в месяц, дроны в соизмеримом количестве до российских. Для этого нужно финансирование", — объяснил он.

Подоляк считает, что как только все вышеперечисленное оружие нанесет существенные тактические поражения на том или ином направлении, чего, к сожалению, не было сделано в 2023 году, начнутся необратимые процессы по линии фронта.

"Потому что, еще раз подчеркну, Россия также дефицитная страна. Она концентрирует большое количество ресурсов, но это остаточные ресурсы. Скомпенсировать, например, регулярную армию в том количестве, которая уже уничтожена, они не смогут", — отметил советник ОП.

Поэтому, по его словам, как только Украина будет иметь совсем другую паритетность по линии фронта и сможет нанести тактическое поражение, в этой войне очень быстро будут развиваться необратимые процессы.

"Мы увидим обвальные события в России – это очевидно. После теракта в "Крокусе", после убийства Навального, после похода вагнеровцев на Москву, можно говорить о том, что в России нет силовой вертикали. Она очень быстро завалится, как только они потерпят поражение по уровню фронта. Дальше будут неконтролируемые процессы – много людей с оружием, убийства, масштабные бунты в разных регионах.", — говорит Подоляк.

Он еще раз акцентировал на том, что финализировать эту войну можно только путем существенного наращивания военной помощи Украине.

"Сейчас у Украины нет оружия, но она стоит. Есть один к десяти снарядам, но можно пойти другим путем – один к трем снарядам, и тогда вы будете видеть совсем другую картинку на линии фронта. А если вы уберете, например, те же КАБы, которыми Россия буквально засыпала Авдеевку, то вообще все будет иметь другой вид.", — пояснил советник ОП.

Напомним, президент США Джо Байден сказал, что война в Украине приблизится к завершению, когда в Конгрессе вынесут на голосование законопроект о помощи. При этом вопрос о том, когда нам ее выделят и как именно остается открытым.

Ранее "Телеграф" писал, что премьер-министр Франции Габриэль Атталь настаивает на активной поддержке Украины. Он заявил, что нельзя разрешить российскому террористическому режиму выиграть эту войну. Поскольку страны ЕС станут следующими жертвами диктатора Владимира Путина.