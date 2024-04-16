Украину ночью атаковали "шахеды": взрывы слышали в нескольких областях, подробности

Враг запускал "шахеды" из Крыма

В ночь на 16 апреля российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками "Shahed-131/136". Всего было запущено 9 БПЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины. Отмечается, что дроны захватчики запускали с мыса Чауда (Крым).

"Все девять "шахедов" уничтожены мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей", — говорится в сообщении.

Тем временем в Силах обороны юга рассказали, что боевая работа Сил противовоздушной обороны этом ночью во время атаки продолжалась около 3 часов.

Отмечается, что операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 4 баражирующих снарядах: 2 сбиты на Херсонщине и по 1 — на Николаевщине и Днепропетровщине.

"Остальные баражирующие снаряды догнали и ликвидировали наши коллеги. Попаданий не допущено", — сказали военные.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 11 апреля российские оккупанты устроили массированную атаку по Украине. Под обстрелом находились многие области. Больше всего пострадал Харьков.