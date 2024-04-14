"Путин очень расстраивается": почему Украину перестали атаковать ракетами "Калибр"

Производство ракет в стране-агрессоре не остановлено

Российские оккупанты долгое время не решались заводить ракетоносители в Севастополь, где загружались "Калибры". Поэтому в применении этих ракет в атаках по Украине возникла определенная пауза. Однако производство "Калибров" в стране-агрессоре продолжается.

Об этом сказал авиационный эксперт Константин Криволап в интервью УНИАН. По его словам, сейчас в России могут производить примерно 100-120 ракет в месяц. Однако анализ зависит от множества факторов, а потому эти данные могут быть не совсем неточными.

"Если в 2022-2023 годах можно было получать плюс-минус объективную информацию, сравнивать различные источники и что-то анализировать с конкретными цифрами, то сейчас приходится оперировать косвенными данными, сравнением скорости расходования ракет, количества ракет, которые применяются. Необходимо учитывать политические моменты. Численность в 850-900 ракет, о которых говорят наши разведчики, – это фактически неприкосновенный запас. Они этот запас давным-давно "сожрали" с Суровикиным, потом они начали его пополнять", – сказал Криволап.

Он также отметил, что россияне пошли в 2-3 смены по некоторым производствам. Однако несмотря на нет никаких косвенных признаков, что производство могло увеличиться.

"Это Х-101/555, это все, что касается "Калибров", "Искандеров", "Кинжалов". Я думаю, это производство на уровне 100-120 ракет. Но еще раз подчеркну, это исключительно данные, которые связаны с попыткой найти какие-то балансы между производством, расходованием, накоплением ракет и текущей военной ситуацией. Поэтому здесь погрешность может быть очень серьезной", – подчеркнул эксперт.

Пауза в атаке по Украине "Калибрами" связана с тем, что оккупанты долгое время не рисковали заводить ракетоносители в Севастополь, где и загружались "Калибры".

"Россияне только совсем недавно смогли перетащить или поставить другой комплекс для загрузки ракет "Калибр" на корабли. До этого он был только в Севастополе, а они не рискуют туда заходить, потому что наши дроны там достаточно эффективны и вызывают большие опасения. Огромные корабли, которые являются гордостью флота, гордостью нации, уничтожаются "дрончиком" с мотоциклетным двигателем. Трудно с этим смириться, Путин очень расстраивается. Поэтому, чтобы не расстраивать Владимира Владимировича, руководители Черноморского флота в Севастополь стараются не заходить. Поэтому мы не видим "Калибров", – подытожил Криволап.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты не применяют "Калибры" для массированных ракетных атак по Украине с 25 сентября 2023 года. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, о чем это может говорить.