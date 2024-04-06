Россияне выпустили по Украине одну ракету "Калибр": аналитик объяснил, о чем это может свидетельствовать

"Калибры" не применяются для массовых атак с 25 сентября 2023 года

В ночь напротив 6 апреля Россия совершила очередную ракетную атаку на Украину. Оккупанты использовали, после длительного перерыва, ракету "Калибр".

Об этом пишет военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он отметил, что было применено только одно средство поражения данного типа и неуспешно.

"Пуск был осуществлен из района Новороссийска, а сама ракета обогнула в.о. Крым, и войдя в Херсонскую область в районе Армянска, взяла курс на Мелитополь, а затем на Запорожье. В Запорожье она была успешно нейтрализована", — пишет Коваленко.

Он также акцентирует, что по состоянию на начало апреля Россия накопила один из самых многочисленных боезапасов КРМБ "Калибр". Этих ракет больше, чем, например, Х-101/555/55. Но обозреватель отметил, что данные ракеты не применяются для массовых атак с 25 сентября 2023 года.

"В свою очередь, на себя обращает внимание странность пуска - только 1 ракета. Не 4, не 6, не 8, а именно 1. Больше похоже на прощупывание направления ударов, насколько оно прикрыто от дозвуковой, крылатой компоненты или...", — пишет Коваленко.

Исходя из этого он говорит, что проблема в самолетах Ту-95МС, производимый ресурс которых не позволяет им безопасно загружаться большим количеством ракет.

Также, по мнению обозревателя, уменьшение пусков КРМБ "Калибр" вполне может быть связано с тем, что пусковой ресурс у боевых кораблей за более чем два года выработан, и они нуждаются в ремонте. Ведь в 2022-м и первой половине 2023 года интенсивность пусков этих ракет была высока.

Коваленко заметил, что официального подтверждения этой информации пока нет. Поэтому это лишь предположение, основанное на технических возможностях пусковых ракет и особенностях запуска ракет с морского носителя.

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