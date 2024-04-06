Росіяни випустили по Україні одну ракету "Калібр": аналітик пояснив, про що це може свідчити

Калібри не застосовуються для масових атак з 25 вересня 2023 року

У ніч напроти 6 квітня Росія здійснила чергову ракетну атаку на Україну. Окупанти залучили, після тривалої перерви, ракету "Калібр".

Про це пише військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він наголосив, що було застосовано лише один засіб ураження даного типу і неуспішно.

"Пуск було здійснено з району Новоросійська, а сама ракета обігнула т.о. Крим, і увійшовши до Херсонської області в районі Вірменська, взяла курс на Мелітополь, а потім на Запоріжжя. На Запоріжжі вона була успішно нейтралізована", — пише Коваленко.

Він також акцентує, що станом на початок квітня Росія накопичила один з найбільш численних боєзапасів КРМБ "Калібр". Цих ракет більше, ніж, наприклад, Х-101/555/55. Але вже, оглядач зауважив, що дані ракети не застосовуються для масових атак з 25 вересня 2023 року.

"Своєю чергою, на себе звертає увагу дивина пуску – лише 1 ракета. Не 4, не 6, не 8, а саме 1. Більше схоже на промацування напряму ударів, наскільки воно прикрите від дозвукової, крилатої компоненти або…", — пише Коваленко.

Виходячи з цього він каже, що певно проблема у літаках Ту-95МС, вироблений ресурс яких не дозволяє їм безпечно завантажуватись великою кількістю ракет.

Також, на думку оглядача, зменшення пусків КРМБ "Калібр" цілком може бути пов'язано з тим, що пусковий ресурс у бойових кораблів за понад два роки вироблено, і вони потребують ремонту. Адже у 2022-му і першій половині 2023 року інтенсивність пусків цих ракет була висока.

Коваленко зауважив, що офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. Тому це лише припущення, засноване на технічних можливостях пускових ракет і особливостях запуску ракет з морського носія.

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