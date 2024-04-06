П’яний російський окупант розстріляв двох мирних жителів і намагався зґвалтувати жінку на Запоріжжі: розслідування

Росіяни по суті самі зізналися у вбивствах цивільного населення

До мережі потрапило чергове підтвердження російських звірств проти цивільного населення України на окупованих територіях. Інцидент стався восени 2022 року у Новомихайлівці (Запорізька область), проте відомо про нього стало лише зараз.

Про це пише видання "Настоящее время", яке змогло через українські спецслужби отримати доступ до листування генерала 58-ї загальновійськової армії Росії Сергія Медведєва. 22 листопада 2022 року він отримав звіт про розстріл російським військовим двох чоловіків та спробу зґвалтування місцевої мешканки.

Вбивцею є Батраз Сланов із Північної Осетії, на той момент він був рядовим і проходив службу як водій. Примітно, що до війни він був кілька разів судимий, у тому числі за крадіжки та за кілька ДТП із постраждалими. Останній вирок було винесено за два дні до початку вторгнення — йдеться про рік колонії суворого режиму з позбавленням прав водія на чотири роки. Дуже показово, що у російській армії персонажа з такою історією призначили на посаду водія.

Відповідно до звіту, 18 листопада 2022 року в селі Новомихайлівка Сланов разом із кількома іншими окупантами поїхали додому до місцевих жителів, яких вони запідозрили у "коригуванні вогню", вони провели допит та поїхали ні з чим. Після цього протягом чотирьох днів окупанти активно споживали алкоголь (у звіті згадується "п’ять літрів домашнього вина"), після чого Сланов запропонував повернутися і повторити "допит із пристрастю".

Зазначається, що вони далі забрали 32-річного Миколу Хомнікова та 40-річного Сергія Голубенка та вивезли їх за село, після чого Сланов застрелив їх з автомата за "відмову зізнаватись". Після цього він повернувся до Новомихайлівки і забрав жінку, яка була дружиною одного із загиблих та сестрою іншого.

"У процесі поїздки двоє чоловіків, одягнених у військову форму, розмовляли з нею і вимагали від неї визнання, що вона інформатор і вони зливали інформацію про місцезнаходження військ ЗС РФ. Надалі водій автомобіля звернув з дороги, зупинився, оголив свої статеві органи і сказав: "Соси". Вона відмовилася, а водій майже відразу заснув за кермом. Після цього вона втекла з автомобіля", — йдеться у звіті.

Як повідомлялося раніше, у Чернігові суд виніс вирок 15 російським військовослужбовцям, які у березні 2022 року скоїли воєнні злочини проти мешканців села Ягідне Чернігівської області. Окупанти протягом місяця утримували у тісному підвалі 368 осіб, прикриваючись ними як живим щитом.