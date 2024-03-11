Катували, обмежували в повітрі та їжі: 15 російським окупантам винесли вирок (фото і список)
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Який термін обмеження волі
У Чернігові суд виніс вирок 15 російським військовослужбовцям, які в березні 2022 року скоїли воєнні злочини проти жителів села Ягідне, що на Чернігівщині. Окупанти протягом місяця утримували в тісному підвалі 368 людей, прикриваючись ними як живим щитом.
Про це повідомляє hromadske, якому надали вирок суду. Зазначається, що усі обвинувачені отримали найвищий термін покарання за ст. 28 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу — 12 років ув'язнення. Строк відбування покарання буде рахуватися з дня фактичного затримання засуджених.
Як уточнили в суді, вирок стосується таких 15 російських солдатів:
- Суван Сиин-оол;
- Айгарим Монгуш;
- Назити Монгуш;
- Ерес Ооржак;
- Аріан Хертек;
- Саян Хомушка;
- Олексій Борисов;
- Буян Дадар-оол;
- Шолбан Дамбар-оол;
- Доржу Демір-оол;
- Сайн Кенден;
- Віталій Монгуш;
- Аржан Саай;
- Буян Доржу;
- Амір Кенденов.
Слідство встановило, що російські військові утримували людей в підвалі Ягідного з 3 по 31 березня 2022 року. У приміщенні площею 197 квадратних метрів майже місяць перебували 368 потерпілих, серед яких 69 дітей. Наймолодшій дитині було півтора місяця, а найстаршому за віком заручнику — 93 роки.
Фактично людей, які утримувалися в підвалі, використовували як живий щит, оскільки приміщення школи було "штабом" окупантів, зазначала прокуратура.
Через нелюдські умови утримання — відсутність достатнього простору, належних санітарних умов, доступу до повітря, їжі, води — померли 10 людей похилого віку.
Справу Ягідного почали розглядати в суді в серпні 2023 року. Потерпілі розповіли, що окупанти постійно охороняли периметр школи, а командував усіма чоловік з позивним Клен (справжнє ім'я — Семен Соловов). Слідство вважає, що саме він віддав наказ утримувати цивільних у підвалі школи. Його справу розглядатимуть окремо.
"Телеграф" писав історії маленьких українців, які постраждали від війни. Серед них діти з Ягідного. А також писали, що із російського полону звільнили українського баскетболіста.