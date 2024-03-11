Катували, обмежували в повітрі та їжі: 15 російським окупантам винесли вирок (фото і список)

Який термін обмеження волі

У Чернігові суд виніс вирок 15 російським військовослужбовцям, які в березні 2022 року скоїли воєнні злочини проти жителів села Ягідне, що на Чернігівщині. Окупанти протягом місяця утримували в тісному підвалі 368 людей, прикриваючись ними як живим щитом.

Про це повідомляє hromadske, якому надали вирок суду. Зазначається, що усі обвинувачені отримали найвищий термін покарання за ст. 28 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу — 12 років ув'язнення. Строк відбування покарання буде рахуватися з дня фактичного затримання засуджених.

Як уточнили в суді, вирок стосується таких 15 російських солдатів:

Суван Сиин-оол;

Айгарим Монгуш;

Назити Монгуш;

Ерес Ооржак;

Аріан Хертек;

Саян Хомушка;

Олексій Борисов;

Буян Дадар-оол;

Шолбан Дамбар-оол;

Доржу Демір-оол;

Сайн Кенден;

Віталій Монгуш;

Аржан Саай;

Буян Доржу;

Амір Кенденов.

Російські окупанти, які катували людей на Чернігівщині

Слідство встановило, що російські військові утримували людей в підвалі Ягідного з 3 по 31 березня 2022 року. У приміщенні площею 197 квадратних метрів майже місяць перебували 368 потерпілих, серед яких 69 дітей. Наймолодшій дитині було півтора місяця, а найстаршому за віком заручнику — 93 роки.

Фактично людей, які утримувалися в підвалі, використовували як живий щит, оскільки приміщення школи було "штабом" окупантів, зазначала прокуратура.

Через нелюдські умови утримання — відсутність достатнього простору, належних санітарних умов, доступу до повітря, їжі, води — померли 10 людей похилого віку.

Справу Ягідного почали розглядати в суді в серпні 2023 року. Потерпілі розповіли, що окупанти постійно охороняли периметр школи, а командував усіма чоловік з позивним Клен (справжнє ім'я — Семен Соловов). Слідство вважає, що саме він віддав наказ утримувати цивільних у підвалі школи. Його справу розглядатимуть окремо.

"Телеграф" писав історії маленьких українців, які постраждали від війни. Серед них діти з Ягідного. А також писали, що із російського полону звільнили українського баскетболіста.