"Били, тому що високий": із російського полону звільнили українського баскетболіста

Спортсмен пішов на фронт добровольцем

На початку 2024 року, 3 січня, Україна за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів повернула з російського полону 230 військових та цивільних. Це найбільший обмін під час великої війни.

На рідну землю повернувся баскетболіст Борис Завацький. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України на своєму офіційному сайті.

Борис відомий завдяки виступам у харківській аматорській баскетбольній лізі, але також має досягнення й у професійному баскетболі — на початку 2000-х він грав у Вищій лізі за харківський "Політехнік", а в 1999 році ставав чемпіоном України з баскетболу 3х3.

Завацький пішов на війну ще у 2015 році, а звільнився наприкінці 2021 року. Після початку повномасштабного вторгнення РФ пішов у військкомат, воював у складі 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. У березні 2022 року зник безвісти під час виконання бойового завдання у Харківській області. Воїн опинився у полоні в окупантів.

"Він пробув в полоні 21 місяць. Через Червоний Хрест я дізналась, що він живий, знаходиться в полоні. З ним там був ще одним спортсмен — кікбоксер Олексій Ануля – так от він за себе і за Бориса розповідав, що їх били навіть просто за те, що вони високі зростом, спортивні і це росіян дуже дратувало, в карцер садили. Борис поки нічого за полон мені не розповідав.

Він втратив майже 45 кілограмів. З нього там знущались, у нього була контузія і взагалі стан здоров'я суттєво погіршився. Я його не впізнала на тих світлинах, які він мені прислав після обміну. Це все зараз фіксується для ООН.

Але він не зламався. Це патріотична людина, він завжди за Україну", – розповіла Юлія, дружина Бориса.

Нагадаємо, РФ блокувала повернення наших захисників додому з полону аж із 7 серпня. З 24 лютого 2022 року та станом на листопад 2023 року з полону РФ вдалося звільнити понад 2,5 тисячі українців.