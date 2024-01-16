"Били, потому что высокий": из российского плена освободили украинского баскетболиста

Спортсмен ушел на фронт добровольцем

В начале 2024 года, 3 января, Украина при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов вернула из российского плена 230 военных и гражданских. Это самый большой обмен за время большой войны.

На родную землю вернулся баскетболист Борис Завацкий. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины на своем официальном сайте.

Борис известен благодаря выступлениям в харьковской любительской баскетбольной лиге, но также имеет достижения и в профессиональном баскетболе — в начале 2000-х он играл в Высшей лиге за харьковский "Политехник", а в 1999 году становился чемпионом Украины по баскетболу 3х3.

Завацкий пошел на войну еще в 2015 году, уволился в конце 2021 года. После начала полномасштабного вторжения РФ пошел в военкомат, воевал в составе 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. В марте 2022 года пропал без вести во время выполнения боевого задания в Харьковской области. Воин оказался в плену у оккупантов.

"Он пробыл в плену 21 месяц. Через Красный Крест я узнала, что он жив, находится в плену. С ним там был еще одним спортсмен – кикбоксер Алексей Ануля – так вот он за себя и за Бориса рассказывал, что их били даже просто за то, что они высокие ростом, спортивные и это россиян очень раздражало, в карцер сажали. Борис пока ничего за плен мне не рассказывал.

Он потерял около 45 килограмм. Над ним там издевались, у него была контузия и вообще состояние здоровья существенно ухудшилось. Я его не узнала на тех фотографиях, которые он мне прислал после обмена. Это все сейчас фиксируется для ООН.

Но он не сломался. Это патриотический человек, он всегда за Украину", — рассказала Юлия, жена Бориса.

Напомним, РФ блокировала возвращение наших защитников домой из плена аж с 7 августа. С 24 февраля 2022 года и по состоянию на ноябрь 2023 года из плена РФ удалось освободить более 2,5 тысячи украинцев.