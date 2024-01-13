Преимущественно зеки: стало известно, каких пленных забрали россияне во время обмена 3 января

Скорее всего, есть причины, почему россияне так активно меняют зэков

Во время масштабного обмена военнопленными, произошедшего 3 января, Россия вернула 248 человек, 180 из которых – то есть более 70% – составляли бывшие заключенные, завербованные российскими военными для участия в войне в Украине. При этом Украина была готова обменивать россиян-контрактников и мобилизованных, но правительство РФ они не заинтересовали.

Об этом пишет российский оппозиционный проект "Важные истории" со ссылкой на инициативу "Наш выход", занимающуюся розыском пленных россиян. Российские журналисты провели выборочную проверку и убедились в том, что подавляющее большинство обмененных – бывшие зеки.

Все они судимы за убийства, похищения, вымогательства, ограбления и другие тяжкие преступления – а из колоний попали на войну. К примеру, уроженец города Копейск Денис Гуков был осужден за убийство жены.

В настоящее время обмененные пленные находятся в военной части под Москвой, где проходят допросы ФСБ. Пока непонятно, вернут ли их на фронт. По мнению оппозиционеров, именно поэтому обменивались преимущественно бывшие заключенные – их легче вернуть на войну, заявив, что они не выполнили "условия" для помилования.

Впрочем, юристы считают, что причина в том, что зеки входят в состав штурмовых отрядов и чаще попадают в плен. Международные нормы запрещают принудительно возвращать военнопленных на фронт, но Россия неоднократно нарушала любое международное право, а российские законы не запрещают пленным снова участвовать в войне – поэтому в действительности на фронт могут вернуть кого угодно.

Напомним, что через несколько месяцев без обменов Украина вернула домой 230 защитников и защитниц. Это удалось сделать с помощью союзников, в том числе представителей ОАЭ, выступавших в роли посредников.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в ближайшее время может произойти еще один обмен пленными между Украиной и РФ. За последние две недели в переговорах с Россией произошли некоторые сдвиги.