Есть ценные кадры: в ГУР рассказали, почему РФ заинтересована в обмене пленными

Количество ценных пленных для РФ растет с каждым днем

Во время боев по всей линии фронта ВСУ активно пополняют обменный фонд. Сейчас в плену есть россияне, в возвращении которых РФ крайне заинтересована.

Об это в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Он также объяснил, почему переговоры об обмене всегда проходят в закрытом формате.

"В Украине есть те пленные, в возвращении которых очень заинтересована Россия. Количество таких лиц прибавляется", – сказал представитель ГУР МО.

По словам Юсова, переговорный процесс — очень тонкая вещь. Обсуждения никогда не выносятся в публичную плоскость и во время переговоров обе стороны должны быть крайне осторожными. Любые комментарии по этому поводу неуместны до тех пор, пока обмен не состоится. Иначе это может навредить военнопленным.

Представитель разведки заверил, что украинская сторона на закрытых дипломатических встречах регулярно обсуждает обмен пленными и работает в интересах государства и в интересах самих пленных украинцев.

Напомним, что Украина спустя несколько месяцев без обменов вернула домой 230 защитников и защитниц. Это удалось сделать при помощи союзников, в том числе представителей ОАЭ, которые выступали в роли посредников.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в ближайшее время может состояться еще один обмен пленными между Украиной и РФ. За последние две недели в переговорах с Россией произошли определенные сдвиги.