Пытали, ограничивали в воздухе и еде: 15 российским оккупантам вынесли приговор (фото и список)

Какой срок ограничения свободы им светит

В Чернигове суд вынес приговор 15 российским военнослужащим, которые в марте 2022 года совершили военные преступления против жителей села Ягодное Черниговской области. Оккупанты в течение месяца удерживали в тесном подвале 368 человек, прикрываясь ими как живым щитом.

Об этом сообщает hromadske, которому предоставили приговор суда. Отмечается, что все обвиняемые получили самый высокий срок наказания по ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса – 12 лет заключения. Срок отбывания наказания будет считаться со дня фактического задержания осужденных.

Как уточнили в суде, приговор касается 15 российских солдат.

Суван Сиин-оол;

Айгарим Монгуш;

Назить Монгуш;

Эрес Ооржак;

Ариан Хертек;

Саян Хомушка;

Алексей Борисов;

Буян Дадар-оол;

Шолбан Дамбар-оол;

Доржу Демир-оол;

Сайн Кенден;

Виталий Монгуш;

Аржан Саай;

Буян Доржу;

Амир Кенденов.

Российские оккупанты, которые пытали людей на Черниговщине

Следствие установило, что российские военные удерживали людей в подвале Ягодного с 3 по 31 марта 2022 года. В помещении площадью 197 квадратных метров около месяца находились 368 пострадавших, среди которых 69 детей. Самому младшему ребенку было полтора месяца, а самому пожилому заложнику — 93 года.

Фактически удерживавшихся в подвале людей использовали как живой щит, поскольку помещение школы было "штабом" оккупантов, отмечала прокуратура.

Из-за бесчеловечных условий содержания — отсутствия достаточного пространства, надлежащих санитарных условий, доступа к воздуху, пище, воде — умерли 10 пожилых людей.

Дело Ягодного начали рассматривать в суде в августе 2023 года. Потерпевшие рассказали, что оккупанты постоянно охраняли периметр школы, а командовал всеми мужчина с позывным Кленом (настоящее имя — Семен Соловов). Следствие считает, что именно он отдал приказ содержать гражданских в подвале школы. Его дело будет рассматриваться отдельно.

"Телеграф" писал истории маленьких украинцев, пострадавших от войны. Среди них дети из Ягодного. А также писали, что из российского плена освободили украинского баскетболиста.