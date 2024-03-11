Пытали, ограничивали в воздухе и еде: 15 российским оккупантам вынесли приговор (фото и список)
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Какой срок ограничения свободы им светит
В Чернигове суд вынес приговор 15 российским военнослужащим, которые в марте 2022 года совершили военные преступления против жителей села Ягодное Черниговской области. Оккупанты в течение месяца удерживали в тесном подвале 368 человек, прикрываясь ими как живым щитом.
Об этом сообщает hromadske, которому предоставили приговор суда. Отмечается, что все обвиняемые получили самый высокий срок наказания по ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса – 12 лет заключения. Срок отбывания наказания будет считаться со дня фактического задержания осужденных.
Как уточнили в суде, приговор касается 15 российских солдат.
- Суван Сиин-оол;
- Айгарим Монгуш;
- Назить Монгуш;
- Эрес Ооржак;
- Ариан Хертек;
- Саян Хомушка;
- Алексей Борисов;
- Буян Дадар-оол;
- Шолбан Дамбар-оол;
- Доржу Демир-оол;
- Сайн Кенден;
- Виталий Монгуш;
- Аржан Саай;
- Буян Доржу;
- Амир Кенденов.
Следствие установило, что российские военные удерживали людей в подвале Ягодного с 3 по 31 марта 2022 года. В помещении площадью 197 квадратных метров около месяца находились 368 пострадавших, среди которых 69 детей. Самому младшему ребенку было полтора месяца, а самому пожилому заложнику — 93 года.
Фактически удерживавшихся в подвале людей использовали как живой щит, поскольку помещение школы было "штабом" оккупантов, отмечала прокуратура.
Из-за бесчеловечных условий содержания — отсутствия достаточного пространства, надлежащих санитарных условий, доступа к воздуху, пище, воде — умерли 10 пожилых людей.
Дело Ягодного начали рассматривать в суде в августе 2023 года. Потерпевшие рассказали, что оккупанты постоянно охраняли периметр школы, а командовал всеми мужчина с позывным Кленом (настоящее имя — Семен Соловов). Следствие считает, что именно он отдал приказ содержать гражданских в подвале школы. Его дело будет рассматриваться отдельно.
"Телеграф" писал истории маленьких украинцев, пострадавших от войны. Среди них дети из Ягодного. А также писали, что из российского плена освободили украинского баскетболиста.