Оккупанты продают военнопленных ВСУ на "черном рынке": что происходит с бойцами потом

Чеченские парамилитарные группы покупают военных у других российских воинских частей

Российские оккупанты продают пленных воинов ВСУ на "черном рынке" чеченским военизированным группировкам. Те в свою очередь затем проводят собственные обмены с Украиной.

Такое заявление сделал украинский представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), со ссылкой на информацию британского издания The Times.

Так, по словам Яценко, чеченские парамилитарные группы покупают на "черном рынке" украинских военнопленных у других российских воинских частей для дальнейшей торговли. То есть, затем они используют украинских защитников для обмена на чеченских, которые находятся в плену у ВСУ.

"Сообщения, что чеченские подразделения, очевидно, проводят собственные обмены пленными с Украиной, свидетельствуют о том, что некоторые военизированные подразделения российской армии, такие как чеченский спецназ "Ахмат", вероятно, не участвуют в более широких российско-украинских обменах пленными на высшем уровне. Российские военные блогеры неоднократно критиковали чеченские силы за их некомпетентность и недостаточное участие в Украине, а после участия в крупных российских наступательных операциях в 2022 году, чеченские силы были отведены в тыловые районы или на менее активные участки фронта", — говорится в отчете ISW.

Отмечается, что хотя в Женевской конвенции нет статьи, которая запрещает прямо торговлю военнопленными, такая практика, вероятно, нарушает положение о том, что "ни одно специальное соглашение не должно негативно влиять на положение военнопленных".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что воины ВСУ назвали фамилии украинских пленных, которых оккупанты расстреляли в Авдеевке.