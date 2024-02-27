Российский Красный Крест издевается над украинскими пленными: подробности скандальной истории

Миссия Международного комитета Красного Креста в Украине заявила, что это не ее сотрудники

Представители Российского Красного Креста (РКК) ездят на оккупированные территории и издеваются над пленными. Об этом рассказал украинский военный, находившийся в плену.

Стоит отметить, что международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца — это гуманитарное объединение, помогающее людям, в том числе во время войн. В него входят Международный Комитет Красного Креста (МККК) и национальные общества в 192 странах мира. Одно из них — Российский Красный Крест (РКК), и его сотрудники, по словам украинских военных, унижали их на оккупированных территориях, пишет "Медуза".

Военнослужащий Орест Грицюк, отправившийся на войну добровольцем и побывавший в российском плену, после возвращения рассказал об издевательствах со стороны российских "правозащитников". С октября 2022-го по апрель 2023-го Грицюк находился в колонии в Горловке. Туда, по его словам, и приезжали сотрудники РКК. По словам бывшего пленного, россияне были в колонии весной 2023-го.

"В тот день наш барак из 125 человек завели в столовую … Я обратил внимание, что в столовой были еще два человека, которые не были надзирателями — в отличие от тех, они были в гражданском, — и обходили столы с военнопленными", — рассказал он.

По его словам, "Представители Красного Креста" осмотрели столы, за которыми сидели пленные. Когда они приступили к еде, "правозащитники" стали издеваться над украинцами.

"Времени на еду дают очень мало, и я себя сам ненавидел за то, как я ем. Я человек интеллигентный, у меня два высших образования… А там мы были вынуждены есть очень быстро, причем очень горячую пищу. Все летит во все стороны. И вот эти двое в штатском ходят между столами, а один из них приговаривает: "Ох, как хорошо едят, как свиньи, украинские свиньи. Ну кушайте, кушайте, Россия любит и заботится о вас. Приедете домой — потом чтоб не п**дели", — рассказал Грицюк.

После еды пленных повели на плац и, как обычно, заставили хором петь советские военные песни. Один из российских "правозащитников" снимал издевательства на свой телефон.

"Мужик, который в столовой называл нас свиньями, достал телефон, снимал на камеру марширующих военнопленных, подходил к ним, что-то кричал на ухо и тряс кулаком над головой, хлопал пленных по спине и плечу так, что тех качало. Камеру он направлял на себя и демонстрировал жест победы, прямо наслаждался, для него это был спектакль", — рассказал украинский военнослужащий.

Он добавил, что этот человек не только слушал, но и "заказывал песни". Он подходил к надзирателю, говорил ему что-то, после чего тот заставлял пленных петь другую песню.

Представитель украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрий Таранюк сказал, что миссия Международного комитета Красного Креста в Украине очень остро отреагировала на интервью Грицюка. Они направили Таранюку официальную ноту о том, что в колонии в Горловке "были не их сотрудники".

"Они сказали, что, скорее всего, это представители Российского Красного Креста — и что сотрудники Международного Креста не говорили бы на русском языке, поскольку не могут быть ни россиянами, ни украинцами", — добавил он.

В Украине против Российского Красного Креста действуют санкции. Организации запрещено работать в стране как минимум до 2033 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что неподалеку от села Веселое в Донецкой области россияне расстреляли украинских военнопленных.