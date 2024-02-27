Російський Червоний Хрест знущається з українських полонених: подробиці скандальної історії

Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні заявила, що це не її працівники

Представники Російського Червоного Хреста (РКК) їздять на окуповані території та знущаються з полонених. Про це розповів український військовий, який перебував у полоні.

Варто зазначити, що міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця – це гуманітарне об’єднання, яке допомагає людям, зокрема під час воєн. До нього входять Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) та національні товариства у 192 країнах світу. Один із них — Російський Червоний Хрест (РКК), і його співробітники, за словами українських військових, принижували їх на окупованих територіях, пише "Медуза".

Військовослужбовець Орест Грицюк, який вирушив на війну добровольцем і побував у російському полоні, після повернення розповів про знущання з боку російських "правозахисників". З жовтня 2022-го до квітня 2023-го Грицюк перебував у колонії у Горлівці. Туди, за його словами, приїжджали співробітники РКК. За словами колишнього полоненого, росіяни були у колонії навесні 2023-го.

"Того дня наш барак із 125 осіб завели до їдальні... Я звернув увагу, що в їдальні були ще дві особи, які не були наглядачами — на відміну від тих, вони були в цивільному, — і оминали столи з військовополоненими", — розповів він.

За його словами, "Представники Червоного Хреста" оглянули столи, за якими сиділи полонені. Коли вони почали їсти, "правозахисники" стали знущатися з українців.

"Часу на їжу дають дуже мало, і я сам ненавидів себе за те, як я їм. Я людина інтелігентна, у мене дві вищі освіти... А там ми були змушені їсти дуже швидко, причому дуже гарячу їжу. Все летить на всі боки. І ось ці двоє у цивільному ходять між столами, а один із них примовляє: “Ох, як добре їдять, як свині, українські свині. Ну, їжте, їжте, Росія любить і піклується про вас. Приїдете додому — потім щоб не п**діли", — розповів Грицюк.

Після їди полонених повели на плац і, як завжди, змусили хором співати радянські військові пісні. Один із російських "правозахисників" знімав знущання на свій телефон.

"Мужик, який у їдальні називав нас свинями, дістав телефон, знімав на камеру військовополонених, що марширували, підходив до них, щось кричав на вухо і тряс кулаком над головою, плескав полонених по спині і плечах так, що тих гойдало. Камеру він направляв на себе і демонстрував жест перемоги, прямо насолоджувався, для нього це була вистава", — розповів український військовослужбовець.

Він додав, що ця людина не лише слухала, а й "замовляла пісні". Він підходив до наглядача, говорив йому щось, після чого той змушував полонених співати іншу пісню.

Представник українського Координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими Юрій Таранюк сказав, що місія Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні дуже гостро відреагувала на інтерв’ю Грицюка. Вони направили Таранюку офіційну ноту про те, що у колонії у Горлівці "були не їхні співробітники".

"Вони сказали, що, швидше за все, це представники Російського Червоного Хреста — і що співробітники Міжнародного Хреста не розмовляли б російською мовою, оскільки не можуть бути ні росіянами, ні українцями", — додав він.

В Україні проти Російського Червоного Хреста діють санкції. Організації заборонено працювати в країні щонайменше до 2033 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що неподалік села Веселе на Донеччині росіяни розстріляли українських військовополонених.