"Свідома провокація": Гуменюк розкрила деталі маршруту російського дрона через Молдову

Маневрування у БПЛА було дуже складне

Російський безпілотник, який під час атаки на Україну також здійснив політ через Молдову, мав маршрут зі складними маневрами. Адже у сусідній країні він пролетів там кілька кілометрів.

Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону. За її словами, такі провокаційні дії були умисними з боку росіян.

"Один із дронів, який був спрямований на Одещину, мав дуже складне маневрування. І, очевидно, провокативно був закладений маршрут з перетином державного кордону на її українсько-молдавській ділянці. Ми зафіксували цей перетин кордону і пролетівши там кілька десятків кілометрів, дрон повернувся в повітряний простір України і був знищений силами ППО", — зауважила Наталія Гуменюк.

Щодо реакції Молдови, яка заперечила проліт російського дрона через територію Молдови, речниця сказала, що там, скоріш за все, не мають достатньої кількості інформації стосовно цього.

"На жаль, ми вже маємо такий досвід протягом повномасштабного вторгнення. Спершу кажуть, що нічого не було, а потім відбувається прояснення ситуації. Цілком ймовірно, що попередня інформація була не дуже ретельно перевірена. Ми будемо продовжувати співпрацю з нашими партнерами і я думаю, що досить скоро ясність буде внесена", — додала Наталія Гуменюк.

Раніше "Телеграф" писав, що у ніч на 27 лютого росіяни атакували Україну ракетами та безпілотниками. Сили ППО знищили 11 "шахедів" та дві ракети Х-59.