"Сознательная провокация": Гуменюк раскрыла детали маршрута российского дрона через Молдову

Маневрирование у БПЛА было очень сложное

Российский беспилотник, который во время атаки на Украину также совершил полет через Молдову, имел маршрут со сложными маневрами. Ведь в соседней стране он пролетел несколько километров.

Об этом заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона. По ее словам, подобные провокационные действия были умышленными со стороны россиян.

"Одна из дронов, которая была направлена на Одесщину, имела очень сложное маневрирование. И, очевидно, провокационно был заложен маршрут с пересечением государственной границы на ее украинско-молдавском участке. Мы зафиксировали это пересечение границы и пролетев там несколько десятков километров, дрон вернулся в воздушное пространство Украины и было уничтожено силами ПВО", — отметила Наталья Гуменюк.

Относительно реакции Молдовы, отрицавшей пролет российского дрона через территорию Молдовы, спикер сказала, что там, скорее всего, нет достаточного количества информации по этому поводу.

"К сожалению, мы уже имеем такой опыт в течение полномасштабного вторжения. Сначала говорят, что ничего не было, а потом происходит прояснение ситуации. По всей вероятности, предварительная информация была не очень тщательно проверена. Мы будем продолжать сотрудничество с нашими партнерами и я думаю, что довольно скоро ясность будет внесена", — добавила Наталья Гуменюк.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 27 февраля россияне атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 11 "шахедов" и две ракеты Х-59.