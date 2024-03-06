Окупанти продають військовополонених ЗСУ на "чорному ринку": що відбувається з бійцями потім

Чеченські парамілітарні групи купують військових в інших російських військових частин

Російські окупанти продають полонених воїнів ЗСУ на "чорному ринку" чеченським воєнізованим угрупованням. Ті, своєю чергою, потім проводять власні обміни з Україною.

Таку заяву зробив український представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на інформацію британського видання The Times.

Так, за словами Яценка, чеченські парамілітарні групи купують на "чорному ринку" українських військовополонених в інших російських військових частин для подальшої торгівлі. Тобто потім вони використовують українських захисників для обміну на чеченських, які перебувають у полоні у ЗСУ.

"Повідомлення, що чеченські підрозділи, очевидно, проводять власні обміни полоненими з Україною, свідчать про те, що деякі воєнізовані підрозділи російської армії, такі як чеченський спецназ "Ахмат", ймовірно, не беруть участі в більш широких російсько-українських обмінах полоненими на вищому рівні. Російські військові блогери неодноразово критикували чеченські сили за їхню некомпетентність та недостатню участь в Україні, а після участі у великих російських наступальних операціях у 2022 році, чеченські сили були відведені в тилові райони або на менш активні ділянки фронту", — йдеться у звіті ISW.

Зазначається, що хоча в Женевській конвенції немає статті, яка забороняє прямо торгівлю військовополоненими, така практика, ймовірно, порушує положення про те, що "жодна спеціальна угода не повинна негативно впливати на положення військовополонених".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що воїни ЗСУ назвали прізвища українських полонених, яких окупанти розстріляли в Авдіївці.