Пьяный российский оккупант расстрелял двух мирных жителей и пытался изнасиловать женщину в Запорожской области: расследование

Россияне по сути сами сознались в убийствах гражданского населения

В сеть попало очередное подтверждение российских зверств против гражданского населения Украины на оккупированных территориях. Инцидент произошел осенью 2022 года в Новомихайловке (Запорожская область), однако известно о нем стало лишь сейчас.

Об этом пишет издание "Настоящее время", которое смогло через украинские спецслужбы получить доступ до переписки генерала 58-й общевойсковой армии России Сергея Медведева. 22 ноября 2022 года он получил отчет о расстреле российским военным двух мужчин и попытке изнасилования местной жительницы.

Убийцей является некий Батраз Сланов из Северной Осетии, на тот момент он был рядовым и проходил службу в качестве водителя. Примечательно, что до войны он был несколько раз судим, в том числе за кражи и за несколько ДТП с пострадавшими. Последний приговор был вынесен за два дня до начала вторжения — речь идет о годе колонии строгого режима с лишением водительских прав на четыре года. Весьма показательно, что в российской армии персонажа с подобной историей назначили на должность водителя.

Согласно отчету, 18 ноября 2022 года в селе Новомихайловка Сланов вместе с несколькими другими оккупантами поехали домой к местным жителям, которых они заподозрили в "корректировке огня", они провели допрос и уехали ни с чем. После чего в течение четырех дней оккупанты активно потребляли алкоголь (в отчете упоминается "пять литров домашнего вина"), после чего Сланов предложил вернуться и повторить "допрос с пристрастием".

Отмечается, что они далее забрали 32-летнего Николая Хомникова и 40-летнего Сергея Голубенко и вывезли их за село, после чего Сланов застрелил их из автомата за "отказ сознаваться". После этого он вернулся в Новомихайловку и забрал женщину, которая являлась женой одного из погибших и сестрой другого.

"В процессе поездки двое мужчин, одетых в военную форму, разговаривали с ней и требовали от нее признания, что она информатор и они сливали информацию о местоположении войск ВС РФ. В дальнейшем водитель автомобиля свернул с дороги, остановился, оголил свои половые органы и сказал: "Соси". Она отказалась, а водитель почти сразу уснул за рулем. После этого она сбежала из автомобиля", — говорится в отчете.

Как сообщалось ранее, в Чернигове суд вынес приговор 15 российским военнослужащим, которые в марте 2022 года совершили военные преступления против жителей села Ягодное Черниговской области. Оккупанты в течение месяца удерживали в тесном подвале 368 человек, прикрываясь ими как живым щитом.