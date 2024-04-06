Можлива ракетна атака: росіяни запустили ракети з літаків Ту-95МС (оновлюється)

Розрахунковий час входу ракет у повітряний простір України – близько 05:00 ранку

Російські терористи вранці 6 квітня запустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Причому про зліт бомбардувальників до цього не повідомлялося – тільки чотири літаки здійснювали передислокацію з нещодавно атакованого аеродрому "Енгельс-2" на поки що безпечну авіабазу "Оленья" біля Мурманська.

Про ракетну небезпеку повідомили Повітряні сили України. Інформацію підтвердили моніторингові канали.

"Ракетна небезпека для північних, південних та східних областей, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", – повідомили у ПС ЗСУ.

05:10 Ракети міняють курс на Миргород в Полтавській області. Також зафіксовано ударні безпілотники росіян, біля Старокостянтинова та у Київській області.

05:00 Перші ракети вже зафіксовано на території України. Вони йдуть через Чернігівську область.

Розрахунковий час входу ракет у повітряний простір України – близько 05:00 ранку. За даними моніторингових каналів, терористи підняли у повітря тільки два літаки Ту-95. Тому саме з них запустили ракети.

Як розповідав "Телеграф", в ніч на 5 квітня на території Росії були атаковані два міста, поруч з якими є аеродроми — Єйськ у Краснодарському краї та Енгельс у Саратовській області. Енгельс віддалений від України на 700 кілометрів.

Як повідомляв "Телеграф", пізно ввечері 4 квітня, потужні вибухи пролунали в російському Курську. Місцева влада заявила про роботу ППО, але внаслідок атаки у місті спалахнула пожежа.