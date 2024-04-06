Возможна ракетная атака: россияне запустили ракеты с самолетов Ту-95МС

Расчетное время входа ракет в воздушное пространство Украины – около 05:00 утра

Российские террористы утром 6 апреля запустили ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Причем о взлете бомбардировщиков до этого не сообщалось – только четыре самолета осуществляли передислокацию с недавно атакованного аэродрома "Энгельс-2" на пока безопасную авиабазу "Оленья" возле Мурманска.

О ракетной опасности сообщили воздушные силы Украины. Информацию подтвердили мониторинговые каналы.

"Ракетная опасность для северных, южных и восточных областей из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — сообщили в ВС ВСУ.

05:35 Ракеты сменили курс на Винничину с Черкасской области. Курс держат на юго-западных регионах.

В Запорожье – взрывы, предварительно атака ракетами "Калибр" с моря. Еще "Калибры" фиксируются в направлении Николаева.

05:25 Согласно данным мониторинга, все крылатые ракеты летят в западные регионы страны, туда, где были удары во время предыдущих терактов.

Зафиксирована ракета в сторону Канева, где находится гидроэлектростанция. Также часть ракет совершила разворот с Черкасской области на Киевщину.

05:15 Крылатые ракеты сменили курс на Черкассы.

05:10 Ракеты меняют курс на Миргород в Полтавской области. Также зафиксированы ударные беспилотники россиян, возле Староконстантинова и Киевской области.

05:00 Первые ракеты уже зафиксированы на территории Украины. Они идут через Черниговскую область.

Расчетное время входа ракет в воздушное пространство Украины – около 05:00 утра. По данным мониторинговых каналов, террористы подняли в воздух только два самолета Ту-95. Потому именно из них запустили ракеты.

Как рассказывал "Телеграф", в ночь на 5 апреля на территории России были атакованы два города, рядом с которыми есть аэродромы — Ейск в Краснодарском крае и Энгельс в Саратовской области. Энгельс удален от Украины на 700 километров.

Как сообщал "Телеграф", поздно вечером 4 апреля, мощные взрывы прогремели в российском Курске. Местные власти заявили о работе ПВО, но в результате атаки в городе вспыхнул пожар.