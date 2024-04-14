"Путін дуже засмучується": чому Україну перестали атакувати ракетами "Калібр"

Виробництво ракет у країні-агресорі не зупинено

Російські окупанти довгий час не наважувалися заводити ракетоносії до Севастополя, де завантажувалися "Калібри". Тому у застосуванні цих ракет в атаках по Україні виникла певна пауза. Проте виробництво "Калібрів" у країні-агресорі продовжується.

Про це сказав авіаційний експерт Костянтин Криволап в інтерв’ю УНІАН. За його словами, зараз у Росії можуть виробляти приблизно 100-120 ракет на місяць. Проте аналіз залежить від багатьох чинників, тому ці дані можуть бути не зовсім неточними.

"Якщо у 2022-2023 роках можна було отримувати плюс-мінус об'єктивну інформацію, порівнювати різні джерела і щось аналізувати з конкретними цифрами, то зараз доводиться оперувати непрямими даними, порівнянням швидкості витрачання ракет, кількості ракет, які застосовуються. Необхідно враховувати політичні моменти. Чисельність у 850-900 ракет, про які говорять наші розвідники, – це фактично недоторканний запас. Вони цей запас давним-давно "зжерли" із Суровікіним, потім вони почали його поповнювати", — сказав Криволап.

Він також зазначив, що росіяни пішли у 2-3 зміни щодо деяких виробництв. Однак, попри це немає жодних непрямих ознак, що виробництво могло збільшитися.

"Це Х-101/555, це все, що стосується "Калібрів", "Іскандерів", "Кинджалів". Я думаю, це виробництво на рівні 100-120 ракет. Але ще раз наголошу, це виключно дані, які пов'язані зі спробою знайти якісь баланси між виробництвом, витрачанням, накопиченням ракет і поточною військовою ситуацією. Тому тут похибка може бути дуже серйозною", – наголосив експерт.

Пауза в атаці по Україні "Калібрами" пов’язана з тим, що окупанти довгий час не ризикували заводити ракетоносії до Севастополя, де і завантажувалися "Калібри".

"Росіяни тільки зовсім нещодавно змогли перетягнути або поставити інший комплекс для завантаження ракет "Калібр" на кораблі. До цього він був тільки в Севастополі, а вони не ризикують туди заходити, тому що наші дрони там досить ефективні і викликають великі побоювання. Величезні кораблі, які є гордістю флоту, гордістю нації, знищуються "дрончиком" з мотоциклетним двигуном. Важко з цим змиритися, Путін дуже засмучується. Тому, щоб не засмучувати Володимира Володимировича, керівники Чорноморського флоту в Севастополь намагаються не заходити. Тому ми не бачимо "Калібрів" – підсумував Криволап.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти не застосовують "Калібри" для масованих ракетних атак по Україні з 25 вересня 2023 року. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснив, що це може говорити.