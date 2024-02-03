У Росії виникли проблеми з використанням "Калібрів": у ВМС України назвали причину

Цю процедуру РФ може виконувати тільки в одному місці

Наразі робота Чорноморського флоту Росії, якщо не паралізована, то дуже ускладнена. Річ у тому, що російський флот опинився майже відрізаним від Севастополя, який є його основною логістичною базою.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Він підкреслив, що російський Чорноморський флот вже тривалий час перебуває у стані, коли не може застосовувати проти України нічого, крім кораблів-ракетоносіїв, а зараз у них виникли проблеми ракетоносіями.

"Їх відрізали від Севастополя, де їхня основна логістична база в Чорному морі, де вся інфраструктура. А головне — "Калібри" залишилися в Севастополі. Вони змушені швидко заходити в Севастополь, швидко завантажувати одну ракету і швидко звідти забиратися. Можна констатувати, що робота Чорноморського флоту, якщо не паралізована повністю, то дуже ускладнена", — зазначив Плетенчук.

Він також розповів, що у Новоросійську досі не вирішена проблема з завантаженням ракет. А саме туди після ударів по Криму перемістили кораблі Чорноморського флоту РФ.

Нагадаємо, Україна вдарила по російському ракетному катеру "Івановєц" морськими дронами власного виробництва. А саме — MAGURA V5. На борту знищеного ГУР-овцями російського катера "Івановєц" могло бути близько 40 моряків. Такі висновки зробили з огляду на штатну кількість особового складу.

Раніше "Телеграф" зібрав інформацію про корабель. "Івановєц" став одним із понад 40 катерів, чиє будівництво почалося ще за часів СРСР, але має одну важливу відмінність.