В России возникли проблемы с использованием "Калибров": в ВМС Украины назвали причину

Эту процедуру РФ может выполнять только в одном месте

Пока работа Черноморского флота России, если не парализована, то очень усложнена. Дело в том, что российский флот оказался почти отрезанным от Севастополя, являющегося его основной логистической базой.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук. Он подчеркнул, что российский Черноморский флот уже длительное время находится в состоянии, когда не может применять против Украины ничего кроме кораблей-ракетоносителей, а сейчас у них возникли проблемы ракетоносителями.

"Их отрезали от Севастополя, где их основная логистическая база в Черном море, где вся инфраструктура. А главное — "Калибры" остались в Севастополе. Они вынуждены быстро заходить в Севастополь, быстро загружать одну ракету и быстро оттуда убираться. Можно констатировать, что работа Черноморского флота, если не парализована полностью, то очень усложнена", — отметил Плетенчук.

Он также рассказал, что в Новороссийске до сих пор не решена проблема загрузки ракет. Именно туда после ударов по Крыму переместили корабли Черноморского флота РФ.

Напомним, Украина ударила по российскому ракетному катеру "Ивановец" морскими дронами собственного производства. А именно – MAGURA V5. На борту уничтоженного ГУР-овцами русского катера "Ивановец" могло быть около 40 моряков. Такие выводы сделали, учитывая штатное количество личного состава.

Ранее "Телеграф" собрал информацию о корабле. "Ивановец" стал одним из более 40 катеров, чье строительство началось еще во времена СССР, но имеет одно важное отличие.