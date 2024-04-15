Мощный взрыв в Полтаве: над городом дым, что известно на данный момент

Граждан просят соблюдать спокойствие и информационную тишину

В Полтаве прогремел взрыв. Это случилось примерно через 20 минут после того, как в городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом в своем канале сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин. Он отметил, что детали атаки устанавливаются.

"Враг атаковал Полтаву. Был слышен звук взрыва. Все детали уточняются. Сохраняйте спокойствие и информационную тишину. Напоминаю, что никаких фото и видео нельзя размещать!", — говорится в сообщении.

Тем временем в социальных сетях пишут, что после взрыва в небо стали подниматься столбы густого дыма.

До этого в мониторинговых Telegram-каналах отмечали активность вражеской тактической авиации на северо-востоке. Было сообщено, что есть угроза применения КАБ/КАР в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

На данный момент подробности этого происшествия устанавливаются. В области уже был объявлен отбой воздушной тревоги.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 11 апреля в Николаеве прогремели взрывы. Есть повреждения жилых домов и автомобилей в частном секторе. В результате происшествия погибли 4 гражданских лица, 5 получили ранения.