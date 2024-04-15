Потужний вибух у Полтаві: над містом дим, що відомо зараз

Громадян просять дотримуватися спокою та інформаційної тиші

У Полтаві пролунав вибух. Це сталося приблизно через 20 хвилин після того, як у місті було оголошено повітряну тривогу.

Про це у своєму каналі повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Він зазначив, що деталі атаки встановлюються.

"Ворог атакував Полтаву. Було чути звук вибуху. Усі деталі уточнюються. Зберігайте спокій та інформаційну тишу. Нагадую, що жодних фото та відео не можна розміщувати!", — йдеться у повідомленні.

Тим часом у соціальних мережах пишуть, що після вибуху в небо почали здійматися стовпи густого диму.

До цього в моніторингових Telegram каналах відзначали активність ворожої тактичної авіації на північному сході. Було повідомлено, що є загроза застосування КАБ/КАР у Сумській, Полтавській та Харківській областях.

На цей час подробиці цієї події встановлюються. В області вже було оголошено відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 11 квітня у Миколаєві пролунали вибухи. Є пошкодження житлових будинків та автомобілів у приватному секторі. Внаслідок події загинули 4 цивільні особи, 5 отримали поранення.