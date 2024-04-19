Россияне ударили по Украине ракетами: какие города попали под удары (обновлено)

Террористы задействовали самолеты Ту-95МС и Ту-22М3

Российские террористы утром 19 апреля атаковали Украину крылатыми ракетами Х-101 и Х-22 с бортов бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3. Ту-95 били из Воронежской области, поэтому пуски ракет были зафиксированы позже обычного. Также в море находятся два носителя "Калибров".

Об этом сообщают воздушные силы и мониторинговые каналы. Кстати, Ту-95 раньше не подлетали так близко, поскольку боялись быть сбитыми украинской противовоздушной обороной.

Пока известно, что террористы атаковали ракетами Х-22 из трех Ту-22М3 Одесскую область, в том числе район Залива. Крылатые ракеты Х-101 летают по Украине по запутанным маршрутам, также в воздухе еще находятся ударные беспилотники.

06:24 В большинстве областей дали отбой тревоги. МиГ таки совершил посадку на "Саваслейке" без пусков ракет.

Часть регионов еще "красная" из-за угрозы от остатков "шахедов". Желаем нашим защитникам как можно быстрее избавиться от них.

06:05 В Днепре предварительно разрушены несколько этажей жилого дома. Под завалами находятся люди, у здания горят автомобили.

Ракет в воздухе уже не наблюдается, остаются только беспилотники.

05:45 Ударные беспилотники все еще находятся в небе над Полтавщиной и Харьковщиной. Также все еще существует угроза запуска с МиГ-31К.

05:40 Похоже, по временно оккупированному Крыму уже что-то прилетело — местные каналы сообщают о пяти взрывах на территории полуострова.

05:35 По данным мониторинга, российские террористы подняли в небо МиГ-31К с "Кинжалами". Угроза ракетного теракта для всей Украины.

В Днепре предварительно падение обломков ракеты на жилой дом.

05:25 В настоящее время чисто по ракетам. В небе еще находится несколько ударных беспилотников. Под ударом находились Одесса и Днепр, где раздалось много взрывов. ПВО отработало по целям.

05:20 Ту-22М3 отстреляли ракеты — атаковали Одессу и область. Также мощные взрывы гремят в Днепре, который сейчас отражается от баллистических целей и крылатых ракет.

05:15 В Днепре гремят мощные взрывы, город отражает ракетную атаку террористов. Также взрывы были слышны в Кривом Роге и Одессе.

Напомним, что российские оккупанты продолжают терроризировать мирных жителей Харьковщины. 15 апреля враг убил гражданской авиабомбой. Трагедия произошла в селе Лукьянцы Липецкой общины. Там в 2 часа дня раздался мощный взрыв. Как оказалось, террористы сбросили на населенный пункт управляемую авиабомбу (КАБ). Она попала прямо в местную школу.

В Чернигове во время воздушной тревоги в среду, 17 апреля, прогремели мощные взрывы. После них в небо поднялся столб дыма. Около 20 человек погибли в результате российского теракта.