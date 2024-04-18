Удар по аеродрому Джанкоя: ГУР офіційно озвучив результати, вони сумні для росіян
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Кількість втрат серед особового складу встановлюється
На військовому аеродромі Джанкоя у тимчасово окупованому Криму 17 квітня було пошкоджено та знищено важливу техніку російських окупантів. Це результат успішної операції Збройних Сил України
Про це у четвер, 18 квітня, повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Наголошується, що до втрат РФ увійшли ЗРК, РЛС, а також інша техніка.
"Кількість уражених або знищених об’єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється", — йдеться в повідомленні.
В даний час відомо про знищення:
- 4 пускові установки ЗРК С-400;
- 3 радіолокаційні станції;
- пункт управління засобами ППО;
- апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М"
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові знищили третю одиницю важливої та рідкісної техніки російських загарбників. Ця техніка варта виконання досить специфічних завдань. Однак, судячи з того, як рідко її знищують на фронті, вона практично не використовується.