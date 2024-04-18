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Удар по аеродрому Джанкоя: ГУР офіційно озвучив результати, вони сумні для росіян

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Колаж "Телеграфу" Новина оновлена 18 квітня 2024, 13:30

Кількість втрат серед особового складу встановлюється

На військовому аеродромі Джанкоя у тимчасово окупованому Криму 17 квітня було пошкоджено та знищено важливу техніку російських окупантів. Це результат успішної операції Збройних Сил України

Про це у четвер, 18 квітня, повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Наголошується, що до втрат РФ увійшли ЗРК, РЛС, а також інша техніка.

"Кількість уражених або знищених об’єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється", — йдеться в повідомленні.

В даний час відомо про знищення:

  • 4 пускові установки ЗРК С-400;
  • 3 радіолокаційні станції;
  • пункт управління засобами ППО;
  • апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові знищили третю одиницю важливої та рідкісної техніки російських загарбників. Ця техніка варта виконання досить специфічних завдань. Однак, судячи з того, як рідко її знищують на фронті, вона практично не використовується.

Теги:
#Україна #Крим #Техніка #Джанкой #ГУР МО