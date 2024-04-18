Удар по аэродрому Джанкоя: ГУР официально озвучил результаты, они печальны для россиян

Количество потерь среди личного состава устанавливается

На военном аэродроме Джанкоя во временно оккупированном Крыму 17 апреля была повреждена и уничтожена важная техника российских оккупантов. Это результат успешной операции Вооруженных Сил Украины

Об этом в четверг, 18 апреля, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Отмечается, что в число потерь РФ вошли ЗРК, РЛС, а также другая техника.

"Число пораженных или уничтоженных объектов авиации врага и численность потерь среди личного состава российской оккупационной армии уточняется", — говорится в сообщении.

В настоящее время известно об уничтожении:

4 пусковые установки ЗРК С-400;

3 радиолокационные станции;

пункт управления средствами ПВО;

аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные уничтожили третью единицу важной и редкой техники российских захватчиков. Данная техника предназначена для выполнения довольно специфических задач. Однако судя по тому, как редко ее уничтожают, она практически не используется.