Укр

Удар по аэродрому Джанкоя: ГУР официально озвучил результаты, они печальны для россиян

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Коллаж "Телеграфа" Новость обновлена 18 апреля 2024, 13:30

Количество потерь среди личного состава устанавливается

На военном аэродроме Джанкоя во временно оккупированном Крыму 17 апреля была повреждена и уничтожена важная техника российских оккупантов. Это результат успешной операции Вооруженных Сил Украины

Об этом в четверг, 18 апреля, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Отмечается, что в число потерь РФ вошли ЗРК, РЛС, а также другая техника.

"Число пораженных или уничтоженных объектов авиации врага и численность потерь среди личного состава российской оккупационной армии уточняется", — говорится в сообщении.

В настоящее время известно об уничтожении:

  • 4 пусковые установки ЗРК С-400;
  • 3 радиолокационные станции;
  • пункт управления средствами ПВО;
  • аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные уничтожили третью единицу важной и редкой техники российских захватчиков. Данная техника предназначена для выполнения довольно специфических задач. Однако судя по тому, как редко ее уничтожают, она практически не используется.

Теги:
#Украина #Крым #Техника #Джанкой #ГУР МО