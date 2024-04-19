Впервые с момента вторжения РФ: российский стратегический бомбардировщик Ту-22 был уничтожен в полете (видео)

Горящий самолет рухнул в поле

Пока РФ массированно атаковала ракетами Украину на её территории упал бомбардировщик. Это борт стратегической авиации.

Об этом сообщают росСМИ. По их данным, инцидент произошел в поле на территории Красногвардейского округа Ставропольского края.

"По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались", — утверждают россияне.

На фото, которые предоставили власти, сложно разглядеть модель самолета, однако в сети уже вычислили, что это не простой борт, а стратегический бомбардировщик Ту-22. В этом можно убедить по видео, которые публикуют очевидцы.

Ту-22 это один из тех самолетов, что пускают крылатые ракеты во время массированных атак по Украине. Он мог быть задействован для сегодняшних ударов.

При этом, украинские мониторинговые паблики заявляют, что он якобы мог быть сбит. Если это окажется правдой, то это будет значить, что Украина впервые уничтожила в воздухе такой борт.

Впрочем, доказательств сбития пока никаких нет, а российское Минобороны утверждает, что он сам упал.

"Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования", — говорится в сообщении.

Для справки: Ту-22М – это советский дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся геометрией крыла. Предназначен для поражения морских и наземных целей крылатыми ракетами, авиационными бомбами, в том числе ядерными боеголовками.

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