В Одесі пролунали потужні вибухи: всі подробиці про атаку росіян (оновлено)

Після перших вибухів у місті побачили стовп диму

У п'ятницю, 19 квітня, в Одесі пролунали потужні вибухи. Тривогу в регіоні оголосили о 13:46, а вже о 13:49 в Одесі почули перший вибух. Приблизно о цій самій порі, Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Відповідний допис був зроблений у Telegram-каналі відомства. Пізніше, стало відомо, що після перших вибухів у місті побачили великий стовп диму.

UPD: В Одеській ОВА повідомили про те, що внаслідок удару російських окупантів по місту є пошкодження припортової інфраструктури. Поки що відомо про одного постраждалого. Чоловіка з осколковим пораненням госпіталізовано.

Станом на 14:00 годину повідомлялося, що вибухи, які чують містян, це, ймовірно, наслідок роботи українських бійців по розвідувальному дрону. О 14:45 стало відомо про активність російських винищувачів у Чорному морі. Попереджали про ймовірний пуск ракет.

О 14:54 російські літаки зробили пуски й ракети полетіли в сторону Одеси.

О 15:00 містяни почули ще один вибух. Людей закликали перебувати у безпечних місцях та не залишити укриття до відбою повітряної тривоги.

О 15:11 на Одещині пролунав відбій повітряної тривоги. Дим від пожежі, що почалася після попередніх вибухів видно з багатьох районів Одеси. Офіційної інформації про наслідки прильоту поки що не має.

Нагадаємо, сьогодні 786 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 19 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.