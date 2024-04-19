В Одессе прогремели мощные взрывы: все подробности об атаке россиян

Взрывы слышали в разных районах города

В пятницу, 19 апреля, в Одессе раздались мощные взрывы. Тревогу в регионе объявили в 13.46, а уже в 13.49 в Одессе услышали первый взрыв. Приблизительно в это же время, Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Соответствующее сообщение было сделано в Telegram-канале ведомства. Позже стало известно, что после первых взрывов в городе увидели большой столб дыма.

По состоянию на 14:00 сообщалось, что взрывы, которые слышат горожане, это, вероятно, следствие работы украинских бойцов по разведывательному дрону. В 14.45 стало известно об активности российских истребителей в Черном море. Предупреждали о предполагаемом пуске ракет.

В 14:54 российские самолеты совершили пуски и ракеты полетели в сторону Одессы.

В 15:00 горожане услышали еще один взрыв. Людей призывали находиться в безопасных местах и не покидать укрытие до отбоя воздушной тревоги.

В 15:11 в Одесской области раздался отбой воздушной тревоги. Дым от пожара, начавшегося после предыдущих взрывов, виден из многих районов Одессы. Официальной информации о последствиях прилета пока нет.

Напомним, сегодня 786-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 19 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.