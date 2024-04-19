Война — день 786: россияне готовят новую ракетную атаку, Украина может получить больше ПВО

Оперативно о главном за сутки

Украина сражается с российскими террористами 786-й день. Западные страны могут предоставить Киеву больше систем противовоздушной обороны, а пакет помощи США скоро, похоже, наконец-то примут. На фоне этого российские террористы готовят очередную ракетную атаку по Украине – зафиксирован взлет бомбардировщиков Ту-95.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 19 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 С аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ, куда пока не добивают украинские дроны, взлетело шесть бомбардировщиков Ту-95. Похоже, террористы готовят к утру очередной ракетный удар.

Павлоград находится под комбинированной атакой управляемых авиационных ракет и беспилотников российских террористов.

Информацию за 16 апреля смотрите по ссылке: Война — день 783: россияне применяют "амебную" тактику и продвигаются под Временным Яром

О том, что происходило 17 апреля, читайте в материале: Война — день 784: россияне усиливают атаки в двух направлениях и штурмуют подходы к ключевому городу

С ситуацией в Украине за 18 апреля можно ознакомиться в материале: Война — день 785: россияне готовятся к новому наступлению, а у ВСУ проблемы с оружием