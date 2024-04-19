Вместо утилизации убивают гражданских: эксперт объяснил нездоровую тягу россиян к использованию ракет С-300

Российские террористы превратили просроченные ракеты для систем С-300 в оружие террора против гражданского населения

Российские террористы используют для ударов по Украине системы С-300, которые снаряжают просроченными ракетами. Таким образом, россияне решают две задачи – экономят на утилизации ракет и терроризируют гражданское население Украины, разрушая жилищную инфраструктуру.

Об этом сказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в эфире в эфире телеканала FREEДОМ. По его словам, путем обстрелов Россия решает проблему утилизации ракет, которых у террористов более 2000 единиц.

"Речь идет о том, что у них истек срок хранения — 30 лет. Поэтому Россия, вместо того чтобы их утилизировать, соответственно, решила использовать их как средство для нанесения ракетных ударов, прежде всего по жилищной инфраструктуре украинских городов", – отметил он.

При этом проблема в том, что эти ракеты бьют на 350 километров и имеют аэробалистическую территорию. К тому же они небольшого размера, так что бороться с ними могут только системы Patriot или SAMP/T – в которых противоракета стоит значительно дороже одной ракеты для С-300.

Напомним, утром в четверг, 18 апреля, в Днепре раздалась серия мощных взрывов. Отмечается, что зафиксировано повреждение инфраструктурного объекта и предприятия.

В Чернигове во время воздушной тревоги в среду, 17 апреля, прогремели мощные взрывы. После них в небо поднялся столб дыма. Около 20 человек погибли в результате российского теракта.