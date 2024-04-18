Вражеская атака на Днепр: ракеты ударили по двум объектам, есть пострадавшие (фото)

Известно о двух пострадавших

Утром в четверг, 18 апреля, в Днепре прогремела серия мощных взрывов. Отмечается, что есть повреждение инфраструктурного объекта и предприятия.

Об этом сообщает глава Днепровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, также два человека получили ранения.

"В результате ракетной атаки на нашу область в Днепровском районе повреждены инфраструктурный объект и предприятие. До сих пор бушуют и два пожара", — пишет Лысак.

В сети уже распространяют фото последствий, где видно сильное задымление из-за возгораний.

Напомним, что утром враг совершил атаку на Днепр баллистическим вооружением, по данным мониторов. В городе прогремело три мощных взрыва. В сети писали, что пуски ракет осуществлялись из Ростовской области города Таганрог.

Днепровская ОВА сообщила, что в результате ракетного удара есть пострадавшие.

"Предварительно, из-за ракетного удара пострадали двое мужчин – 30 и 35 лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести. Есть несколько возгораний", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что утром в Ивано-Франковске прозвучала серия взрывов.