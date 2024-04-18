Ворожа атака на Дніпро: ракети поцілили по двох об’єктах, є постраждалі (фото)

Відомо про двох постраждалих

Зранку у четвер, 18 квітня, у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів. Зазначається, що є пошкодження інфраструктурного об’єкта і підприємства.

Про це повідомляє голова Дніпровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, також двоє людей отримали поранення.

"Внаслідок ракетної атаки на нашу область в Дніпровському районі пошкоджені інфраструктурний об’єкт і підприємство. Досі вирують й дві пожежі", — пише Лисак.

У мережі вже поширюють фото наслідків, де видно сильне задимлення внаслідок займань.

Нагадаємо, що вранці ворог здійснив атаку на Дніпро балістичним озброєнням, за даними моніторів. У місті пролунало три потужних вибухи. У мережі писали, що пуски ракет здійснювались з Ростовської області міста Таганрог.

Дніпровська ОВА повідомила, що внаслідок ракетного удару є постраждалі.

"Попередньо, через ракетний удар постраждали двоє чоловіків – 30 і 35 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Є декілька займань", — йдеться у повідомлені.

Раніше "Телеграф" писав, що зранку в Івано-Франківську пролунала серія вибухів.