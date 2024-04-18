В Івано-Франківську пролунала серія вибухів: що відомо на цей момент

Вибухи сталися з проміжком приблизно 10 хвилин

В Івано-Франківську під час повітряної тривози пролунали вибухи. Через деякий час вони повторилися.

Інформація про це була опублікована у мережі. Зазначимо, що тривога тривала з 06:14 – 07:27, а перші вибухи пролунали близько 7 години.

У Повітряних силах України повідомляли, що у бік Івано-Франківська рухаються ударні безпілотники. Курс – на Коломию та Івано-Франківськ.

О 07:09 повідомили про ще один вибух у Івано-Франківську. Місцевих мешканців закликали залишатися у безпечних місцях до відповідного розпорядження.

Наразі офіційної інформації про вибухи немає. Місцева влада поки що ніяк не прокоментувала пригоду. Обставини уточнюються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 17 квітня російські окупанти здійснили чергову ракетну атаку по Україні. Обстріли відбувалися за кілька хвиль — після скасування тривоги вона починалася заново і ворог знову активізувався. Під час атаки росіяни обстріляли Чернігів, де в результаті було зруйновано будинки, будинки, пошкоджено автомобілі. Під завалами будинку рятувальники шукали людей. В результаті загинули 18 людей і 77 постраждали.