В Ивано-Франковске раздалась серия взрывов: что известно на данный момент
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Взрывы произошли с промежутком примерно в 10 минут
В Ивано-Франковске во время воздушной тревоге раздались взрывы. Через время они повторились.
Информация об этом была опубликована в сети. Отметим, что тревога длилась с 06:14 – 07:27, а первые взрывы раздались около 7 часов.
В Воздушных силах Украины сообщали, что в сторону Ивано-Франковска движутся ударные беспилотники. Курс — на Коломыю и Ивано-Франковск.
В 07:09 сообщили об еще одном взрыве в Ивано-Франковске. Местных жителей призывали оставаться в безопасных местах до соответствующего распоряжения.
В настоящее время официальной информации о взрывах нет. Местные власти пока никак не прокомментировали происшествие. Обстоятельства уточняются.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 17 апреля российские оккупанты совершили очередную ракетную атаку по Украине. Обстрелы происходили в несколько волн — после отмены тревоги она начиналась заново и враг снова активизировался. В ходе атаки россияне обстреляли Чернигов, где в результате были разрушены здания, дома, повреждены автомобили. Под завалами дома спасатели искали людей. В результате погибли 18 человек и 77 пострадал.