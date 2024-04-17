В городе раздалось три взрыва

В Чернигове во время воздушной тревоги в среду, 17 апреля, прогремели мощные взрывы. После них в небо поднялся столб дыма.

Предварительно известно, что в результате попаданий погибли и ранены среди гражданских жителей города. Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Враг ударил ракетами по Чернигову. Есть жертвы и раненые", — говорится в сообщении. Чаус также отметил, что удары были нанесены практически по центру города, а количество раненых значительно. Соответственно, на месте прилетов работают медики и спасатели.

"Есть погибшие гражданские, многие ранены. На месте работают спасатели и медики. Сейчас уже создан штаб ликвидации последствий, будет оказываться вся необходимая помощь", — сказал глава ОВА.

Исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако отметил, что состоянию на 10:40 уже было известно о 8 погибших и 18 пострадавших в результате ракетных ударов РФ по Чернигову, сообщает Ломако. Поисково-спасательная операция продолжается.

UPD: По состоянию на 11:00 количество погибших в Чернигове увеличилось до 9, а раненых до 20 человек. Об этом сообщил начальник Черниговской ОВ Вячеслав Чаус в эфире телемарафона.

Столб дыма после взрывов

По его словам, попадание было зафиксировано по объекту социальной инфраструктуры. После взрывов в некоторых районах Чернигова начались перебои с электроэнергией.

Столб дыма после взрывов

Мониторинговые чаты сообщаются, что россияне запустили крылатые ракеты Х-69/Р-500. Зафиксировано было около трех единиц воздушных целей оккупантов, что соответствует количеству взрывов, которые слышали горожане.

Напомним, что российские оккупанты продолжают терроризировать мирных жителей Харьковщины. 15 апреля враг убил гражданской авиабомбой. Трагедия произошла в селе Лукьянцы Липецкой общины. Там в 2 часа дня раздался мощный взрыв. Как оказалось, террористы сбросили на населенный пункт управляемую авиабомбу (КАБ). Она попала прямо в местную школу.