Невозможно сдержать слёз: в Чернигове спасатели ищут людей под горами обломков (эксклюзивные фото и видео)
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На месте работают спасатели
Во время утренней атаки по Украине 17 апреля российские оккупанты ударили ракетами по Чернигову. Разрушено восьмиэтажное здание, повреждены четыре многоэтажных дома, заведение высшего образование и десятки машин. Есть погибшие и раненные.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте трагедии и показал, что там происходит. По его словам, спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться люди.
В настоящее время известно, что в результате ракетного удара погибли 15 человек и еще 61 пострадали.
В числе пострадавших есть трое детей. Под завами разрушенного дома могут находиться люди.
На кадрах видно, что здания получили значительные повреждения. Этажи рухнули вниз и нижняя часть полностью заблокирована.
По словам главы Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса, спасатели и медики прилагают все усилия, чтобы достать людей и сохранить их жизнь и здоровье. Работают все экстренные службы.
"На месте развернули штаб, где оказывается необходимая помощь нуждающимся. Работают представители власти, оперативно организуют работу комиссий, зафиксирующих повреждения. Людям будет предоставлена вся компенсация за разрушенное имущество", — написал он в своем Telegram-канале.
На месте происшествия также можно заметить автомобили, припаркованные у разрушенных зданий. Они получили значительные повреждения.
В кадр также попала многоэтажка, в которой от удара повылетали окна.
На месте продолжается разбор завалов. Работают специалисты с поисковыми собаками.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Чернигове в результате ракетного удара погибла 25-летняя лейтенант полиции Алина Мыколаець. В этот день она осталась дома на больничном. Девушка получила смертельное осколочное ранение.