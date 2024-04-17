Невозможно сдержать слёз: в Чернигове спасатели ищут людей под горами обломков (эксклюзивные фото и видео)

На месте работают спасатели

Во время утренней атаки по Украине 17 апреля российские оккупанты ударили ракетами по Чернигову. Разрушено восьмиэтажное здание, повреждены четыре многоэтажных дома, заведение высшего образование и десятки машин. Есть погибшие и раненные.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте трагедии и показал, что там происходит. По его словам, спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться люди.

В настоящее время известно, что в результате ракетного удара погибли 15 человек и еще 61 пострадали.

В числе пострадавших есть трое детей. Под завами разрушенного дома могут находиться люди.

На кадрах видно, что здания получили значительные повреждения. Этажи рухнули вниз и нижняя часть полностью заблокирована.

По словам главы Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса, спасатели и медики прилагают все усилия, чтобы достать людей и сохранить их жизнь и здоровье. Работают все экстренные службы.

"На месте развернули штаб, где оказывается необходимая помощь нуждающимся. Работают представители власти, оперативно организуют работу комиссий, зафиксирующих повреждения. Людям будет предоставлена вся компенсация за разрушенное имущество", — написал он в своем Telegram-канале.

На месте происшествия также можно заметить автомобили, припаркованные у разрушенных зданий. Они получили значительные повреждения.

В кадр также попала многоэтажка, в которой от удара повылетали окна.

На месте продолжается разбор завалов. Работают специалисты с поисковыми собаками.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Чернигове в результате ракетного удара погибла 25-летняя лейтенант полиции Алина Мыколаець. В этот день она осталась дома на больничном. Девушка получила смертельное осколочное ранение.