Людей достают из-под завалов, горы обломков и стекла: как выглядит место прилетов в Чернигове (фото, видео)

Под завалами могут находиться люди

Российские террористы атаковали центральный район Чернигова, попав в объект социальной инфраструктуры. В результате атаки, по состоянию на 11:56, известно об 11 погибших и 22 раненых лицах.

На месте прилетов работают спасатели и медики. Кадры их работы показал президент Украины Владимир Зеленский, отреагировав на удар россиян.

Он отметил, что под завалами построек находятся люди, а количество погибших и пострадавших может возрасти.

"К сожалению, количество погибших может возрасти. И этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решительность мира в противодействии российскому террору тоже была достаточной", — отметил президент.

О ликвидации последствий российского террора и поисково-спасательной операции отчитался и глава МВД Игорь Клименко. Он опубликовал кадры спасения пострадавшего. Но отметил, что известно о, по меньшей мере, трех без вести пропавших.

Местные телеграм-каналы публикуют кадры из больницы в момент взрывов. На видео видно, кучу стекла от разбитых окон, пыли и обломки помещения. Среди этого ужаса пострадавшие пытались спастись.

Также в сети появились кадры обломков вражеских ракет, которые наделали столько бед. Факт военного преступления документируется правоохранительными органами.

Также местные телеграм-каналы публикуют кадры попаданий, после которых вздымался дым в небо.

Ранее "Телеграф" писал, что во время воздушной тревоги в ряде областей Украины в Одесской области произошел взрыв. До этого было предупреждение, что в области зафиксирован вражеский дрон, а также была угроза баллистики.