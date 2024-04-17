После тревоги и угрозы баллистики на Одесчине прогремели взрывы: детали

Тревога в области длилась почти полчаса

Во время воздушной тревоги в ряде областей Украины на Одесчине прогремел взрыв. До этого было предупреждение о том, что в области зафиксирован вражеский дрон, а также была угроза баллистики.

Информация об этом появилась в социальных сетях и мониторинговых каналах утром 17 апреля. Отмечается, что якобы взрыв произошел в городе Южное Одесской области.

Воздушная тревога в области была объявлена в 09:29. вместе с тем "красными" на карте тревог стали восточные, северные и центральные области.

Отметим, что официальной информации насчет прилетом на территории Одесской области пока нет. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале предупреждал о тревоге и просил всех оставаться в безопасных местах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время воздушной тревоги 17 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами Чернигов. В городе прогремело три взрыва. Глава ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что в результате происшествия среди гражданских есть погибшие и раненые. Отмечается, что удары были нанесены практически по центру города.