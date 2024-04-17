Після тривоги та загрози балістики на Одещині пролунали вибухи: деталі

Тривога в області тривала майже пів години

Під час повітряної тривоги у низці областей України на Одещині пролунав вибух. До цього було попередження, що в області зафіксовано ворожий дрон, а також була загроза балістики.

Інформація про це з’явилася у соціальних мережах та моніторингових каналах вранці 17 квітня. Зазначається, що нібито вибух стався у місті Южне Одеської області.

Повітряна тривога в області була оголошена о 09.29. разом з тим "червоними" на карті тривог стали східні, північні та центральні області.

Зазначимо, що офіційної інформації щодо прильоту на території Одеської області поки що немає. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі попереджав про тривогу та просив усіх залишатися у безпечних місцях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час повітряної тривоги 17 квітня російські окупанти обстріляли ракетами "Чернігів". У місті пролунало три вибухи. Глава ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що внаслідок події серед цивільних є загиблі та поранені. Зазначається, що ударів було завдано практично по центру міста.