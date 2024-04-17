Людей дістають з-під завалів, гори уламків та скла: як виглядає місце прильотів у Чернігові (фото, відео)

Під завалами можуть знаходитись люди

Російські терористи атакували центральний район Чернігова, поціливши в обʼєкт соціальної інфраструктури. Внаслідок атаки, станом на 11:56, відомо про 11 загиблих та 22 поранених осіб.

На місці прильотів працюють рятувальники та медики. Кадри їхньої роботи показав президент України Володимир Зеленський, відреагувавши на удар росіян.

Він зазначив, що під завалами будівель перебувають люди, а кількість загиблих та постраждалих може зрости.

"На жаль, кількість загиблих може зрости. І цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою", — зазначив президент.

Про ліквідацію наслідків російського терору та пошуково-рятувальну операцію відзвітував і глава МВС Ігор Клименко. Він опублікував кадри порятунку постраждалого. Та зазначив, що відомо про щонайменше трьох безвісти зниклих.

Водночас місцеві телеграм-канали публікують кадри з лікарні у момент вибухів. На відео видно, купу скла від розбитих вікон, пил та уламки приміщення. Серед цього жаху постраждалі намагались врятуватись.

Також у мережі з'явились кадри уламків ворожих ракет, які наробили стільки лиха. Факт військового злочину документують правоохоронні органи.

Також місцеві телеграм-канали публікують кадри влучань, після яких здіймався дим у небо.

Раніше "Телеграф" писав, що під час повітряної тривоги у низці областей України на Одещині пролунав вибух. До цього було попередження, що в області зафіксовано ворожий дрон, а також була загроза балістики.