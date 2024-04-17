Была дома на больничном: россияне убили в Чернигове молодую полицейскую, коллеги показали её фото
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Погибшей было всего 25 лет
Во время террористического удара РФ по Чернигову погибла молодая сотрудница полиции. Правоохранители показали фото своей павшей коллеги.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Погибшей является 25-летняя Алина Мыколаець. Лейтенант получила смертельное осколочное ранение, находясь в собственном доме на больничном.
"Она находилась дома на больничном, когда враг нанес ракетный удар по густонаселенному жилому району Чернигова. Инспектор отдела реагирования патрульной полиции Черниговского райуправления Алина Николаевец служила в полиции с июня 2023 года. Без дочери остались родители девушки", — говорится в сообщении.
Напомним, что 17 апреля в Чернигове прогремели мощные взрывы. Враг нанес несколько ракетных ударов по густонаселенному жилому району. По состоянию на 13:00 уже известно о 13 погибших и 60 раненых. На месте продолжают работать спасатели и полицейские.
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