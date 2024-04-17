Была дома на больничном: россияне убили в Чернигове молодую полицейскую, коллеги показали её фото

Погибшей было всего 25 лет

Во время террористического удара РФ по Чернигову погибла молодая сотрудница полиции. Правоохранители показали фото своей павшей коллеги.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Погибшей является 25-летняя Алина Мыколаець. Лейтенант получила смертельное осколочное ранение, находясь в собственном доме на больничном.

"Она находилась дома на больничном, когда враг нанес ракетный удар по густонаселенному жилому району Чернигова. Инспектор отдела реагирования патрульной полиции Черниговского райуправления Алина Николаевец служила в полиции с июня 2023 года. Без дочери остались родители девушки", — говорится в сообщении.

Напомним, что 17 апреля в Чернигове прогремели мощные взрывы. Враг нанес несколько ракетных ударов по густонаселенному жилому району. По состоянию на 13:00 уже известно о 13 погибших и 60 раненых. На месте продолжают работать спасатели и полицейские.

Ранее мы писали о том, как выглядит место прилетов в Чернигове после обстрела РФ.