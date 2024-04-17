Була вдома на лікарняному: росіяни вбили у Чернігові молоду поліцейську, колеги показали її фото

Загиблій було лише 25 років

Під час терористичного удару РФ по Чернігову загинула молода працівниця поліції. Правоохоронці показали фото своєї полеглої колеги.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції. Загиблою є 25-річна Аліна Миколаєць. Лейтенант отримала смертельне уламкове поранення, перебуваючи у власному будинку на лікарняному.

"Вона знаходилася вдома на лікарняному, коли ворог завдав ракетного удару по густонаселеному житловому району Чернігова. Інспектор відділу реагування патрульної поліції Чернігівського райуправління Аліна Миколаєць служила в поліції з червня 2023 року. Без доньки залишилися батьки дівчини", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 17 квітня у Чернігові пролунали потужні вибухи. Ворог завдав кілька ракетних ударів по густонаселеному житловому району. Станом на 13:00 вже відомо про 13 загиблих та 60 поранених. На місці продовжують працювати рятувальники та поліцейські.

Раніше ми писали про те, як виглядає місце прильотів у Чернігові після обстрілу РФ.