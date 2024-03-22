На прикордонні у Чернігівській області російський дрон влучив у маршрутку: подробиці

Усі необхідні служби надають допомогу потерпілим

У п'ятницю, 22 березня, російський дрон атакував маршрутку з людьми на прикордонні Чернігівської області. Є поранені.

Сталось це у Новгород-Сіверському районі. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні близько 13:40 у Новгород-Сіверському районі ворожий дрон влучив у мікроавтрбус з цивільними. За попередньою інформацією постраждало троє людей", — написав він.

В Національній поліції України повідомили, що місцеві мешканці поверталися з ринку через село Семенівка. Воно є одним з прикордонних сіл.

Новгород-Сіверський на карті

"На місці працюють усі необхідні служби. Вони надають допомогу потерпілим, доправляють їх до лікарні, документують воєнний злочин окупантів", — пишуть в поліції.

Раніше "Телеграф" писав, що через масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру у чотирьох областях України обмежено споживання електроенергії. Це стосується Харківської, Одеської, Дніпропетровської та Хмельницької областей.