На приграничье в Черниговской области российский дрон попал в маршрутку: подробности

Все необходимые службы оказывают помощь пострадавшим

В пятницу, 22 марта, российский дрон атаковал маршрутку с людьми на границе Черниговской области. Есть раненые.

Произошло это в Новгород-Северском районе. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Сегодня около 13:40 в Новгород-Северском районе вражеский дрон попал в микроавтобус с гражданскими. По предварительной информации пострадали три человека", — написал он.

В Национальной полиции Украины сообщили, что местные жители возвращались с рынка через село Семеновка. Оно является одним из приграничных сел.

Новгород-Северский на карте

"На месте работают все необходимые службы. Они оказывают помощь пострадавшим, доставляют их в больницу, документируют военное преступление оккупантов", — пишут в полиции.

Ранее "Телеграф" писал, что из-за масштабной атаки на энергетическую инфраструктуру в четырех областях Украины ограничено потребление электроэнергии. Это касается Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Хмельницкой областей.